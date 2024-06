Thomas Gottschalk hat sich wieder verlobt

In dem Beitrag ist der Moderator, ganz in Weiß gekleidet, mit seiner Partnerin Karina Mroß zu sehen, die ein Sommerkleid mit Blumenmuster trägt. Auf dem Bild scheint er ihr gerade einen Ring an den Finger zu stecken. Dazu schreibt Thomas Gottschalk: "Vielleicht habt ihr es ja schon gelesen: Ich bin verlobt!"

Das sind die Promi-Gratulant:innen

Neben zahlreichen Fans gratulieren Thomas Gottschalk und Karina Mroß auch prominente Kollegen und Kolleginnen auf Instagram zu ihrer Verlobung: TV-Star Evelyn Burdecki (35) schrieb: "Wie schön, love is in the Air. Gratulation" Auch Victoria Swarovski (30) schickte ein Liebes-Emoji und eine "Gratulation". Unter anderem von den Moderatorinnen Frauke Ludowig (60) und Vera Int-Veen (56) gab es weitere Herzchen in den Kommentaren.