Kritik zu den Kommentaren

Solche und ähnliche Kommentare werden unter dem Post aber auch scharf kritisiert: "Unterirdisch, die Kommentare. Er zeigt sich so wie er ist. Ich bin kein Schweiger Fan. Habe aber auch nichts gegen ihn. Lächerlich die Kommentare. Aber was will man von Leuten erwarten, die sich heutzutage nur mit Filter zeigen. Er ist real. Und das ist sympathisch. Wir werden alle älter", schreibt ein User. Ein anderer ergänzt: "So dachte ich auch, als ich viele der Kommentare hier gelesen habe. Til Schweiger äußert sich hier zu einer mega guten Sache, alles andere ist seine private Angelegenheit..."

Ebenfalls zu lesen: "Es gibt nun mal Tage wo man nicht immer strahlt und wie geleckt aussieht. Und dass er sich auch mal so zeigt, ist vollkommen ok. Da muss man nicht gleich irgendwas hineininterpretieren. Er hat so oder so meine Sympathie, vor allem für sein Engagement." Oder "Endlich mal Einer ohne Filter".