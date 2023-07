Nach Missbrauchsvorwürfen: Til Schweiger beendet seine Auszeit

Til Schweiger (59) wagt ein kleines Comeback: Auf Instagram postete der Filmemacher ein Bild mit seiner "Lieblingsschauspielerin", in Bayern besuchte er eine Veranstaltung der Bundeswehr.

Seit einem "Spiegel"-Bericht vom April diesen Jahres, in dem Schweiger Macht- und Alkoholmissbrauch am Filmset vorgeworfen wurde, hatte sich der Schauspieler weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auf Instagram postete er lediglich zwei Bilder am 20. Juni, auf denen er die Hochzeit seines "Manta Manta - Zwoter Teil"-Kollegen Tamer Trasoglu (40) feierte.

Die restliche Zeit verbrachte er größtenteils in seinem Rückzugsort auf Mallorca. Dort arbeitete er weiter: "Projekte, Drehbücher schreiben", verriet er auf dem Blaulichttag der Bundeswehr "RTL".