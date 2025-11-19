Schauspieler Til Schweiger (61) hat bei seinem ersten Red-Carpet-Auftritt nach seiner Auszeit offenbar aufgrund eines Missgeschicks gehörig zittern müssen. Zur Premiere seines neuen Films "Desperate Journey" in London erschien der Star ohne Jacke und hatte sich nur mit einem dunklen Pulli und einem schwarzen Schal gegen das Frostwetter gefeit. "Ich frier' mich zu Tode!", haderte Schweiger laut RTL vor den versammelten Journalisten.

Freiwillig stellte er sich demnach aber nicht im luftigen Look dem Londoner Schmuddelwetter. Er habe seine "Jacke im Flieger vergessen", erklärte er den folgenschweren Moment kurz nach der Anreise. Für die Fotografen vor Ort versuchte er aber dennoch so gut es ging, gute Miene zum kaltem Spiel zu machen. Und auch einige private Erinnerungsfotos knipste Schweiger im Beisein seiner "Desperate Journey"-Kollegen auf dem roten Teppich.