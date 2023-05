Nora Tschirner: "Offenes Geheimnis"

Auch Schauspielerin Nora Tschirner, die neben Schweiger die weibliche Hauptrolle in "Keinohrhasen" (2007) und "Zweiohrküken" (2009) spielte, meldete sich nun zur "Causa Schweiger" via Instagram zu Wort. Im Video bezieht sie sich klar auf den "Spiegel"-Artikel und betont: "Ich muss ehrlich sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Weil, das ist für jeden in der Branche seit Jahrzehnten – bis auf einige wirklich wenige Sets – ein absolut offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen.“

Zwar nennt sie Schweiger nicht selbst beim Namen, sagt aber: "Ich finde, dass in diesem Artikel sehr viel stimmt.“ Vor allem prangert Tschirner die Ignoranz der Verantwortlichen an, die sehr lange gegen das verwerfliche Tun Schweigers nicht vorgegangen sein. Nun sei es endlich an der Zeit, dass die Filmindustrie die Karten auf den Tisch lege, was was Arbeitsschutz angeht – denn mache man das nicht, "dann müssen wir uns langsam fragen, auf welcher Seite wir gestanden haben, was diese Sache angeht."