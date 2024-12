Til Schweiger (60) will offenbar seine internationale Karriere wieder vorantreiben: Er soll laut dem Branchenportal "Variety" in der US-Serie "Fatal Game" mitwirken. Diese wurde demnach von der neuen Streaming-Plattform Vaba TV erworben, die im Januar an den Start geht.

Darum geht es in der neuen Serie mit Til Schweiger

In "Fatal Game" geht es dem "Variety"-Bericht zufolge um eine Gruppe von zehn Freunden, die zu einer Verlobungsfeier auf eine abgelegene Insel reisen. Bei einem harmlosen Spiel wird dann mitten in der Feier jemand ermordet. Das nächste Schiff trifft erst in 72 Stunden auf der Insel ein, der Mörder sucht unterdessen alle fünf Stunden ein weiteres Opfer aus.

Für Til Schweiger, der unter anderem durch Kinofilme wie "Manta, Manta", "Der bewegte Mann" und "Knockin' on Heaven's Door" in Deutschland bekannt wurde, ist es nicht das erste internationale Projekt. Der Schauspieler und Regisseur war etwa bereits in "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" (2024), einer Action-Spionagekomödie des britischen Filmemachers Guy Ritchie (56) zu sehen, und spielte auch in "Inglourious Basterds" (2009) von US-Kultregisseur Quentin Tarantino (61) oder an der Seite von Angelina Jolie (49) in "Lara Croft: Tom Raider - Die Wiege des Lebens" (2003) mit.