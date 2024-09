Er ist der Meister der Gothic-Schauermärchen und bringt am 12. September sein neuestes Werk "Beetlejuice Beetlejuice" in die Kinos. Nun hat Regie-Legende Tim Burton (66) auf dem Hollywood Walk of Fame seinen eigenen Stern erhalten. Bei der Zeremonie am 3. September in Los Angeles waren auch die Schauspiel-Stars Micheal Keaton (72) und Winona Ryder (52) anwesend, die durch die Burton-Filme zu Weltruhm kamen.