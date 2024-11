Timothée Chalamet (28) hat in einem Apple-Music-Interview mit Zane Lowe (51) über seinen schwierigen Start in Hollywood gesprochen. Er habe damals wegen seines schmächtigen Körperbaus immer wieder Ablehnung erfahren. "Wenn ich für 'The Maze Runner' oder 'Divergent' vorgesprochen habe, war das Feedback immer: 'Oh, du hast nicht den richtigen Körper'", erinnerte sich Chalamet.

"Ich hatte einen Agenten, der mich anrief und sagte: 'Du musst zunehmen'", so der Schauspieler weiter. Anstatt sich zu verändern, um Rollen in Blockbustern zu ergattern, habe er sein Zuhause dann aber in "sehr persönlichen Filmen" wie "Call Me by Your Name" (2017), "Lady Bird" (2017) oder "Beautiful Boy" (2018) entdeckt. "Das waren Filme mit kleinerem Budget, aber sehr - ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll - sympathische Filme [...] Hier habe ich meinen Rhythmus, mein Selbstvertrauen, meinen Flow, wie auch immer man es nennen will, gefunden."