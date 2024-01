Pech im Schauspiel, Glück in der Liebe

Bei all den Schmetterlingen im Bauch dürfte es dem Schauspieler egal gewesen sein, dass er für seine Darbietung der jungen Version des Chocolatiers Willy Wonka im gleichnamigen Film leer ausgegangen war - Paul Giamatti (56) konnte der neuen Allzweckwaffe Hollywoods den Award in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller - Komödie/Musical" dank seines Films "The Holdovers" wegschnappen.

Mit Kylie Jenner soll Chalamet seit April des vergangenen Jahres ein Paar sein. Doch erst ein gemeinsamer Besuch eines Beyoncé-Konzerts im September nebst Kuss-Foto bestätigte schließlich die Liebesgerüchte. Seither wurden die beiden regelmäßig und so verliebt wie eh und je bei öffentlichen Veranstaltungen gesichtet, etwa bei den US Open - und nun bei den Globes.