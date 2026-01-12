Timothée Chalamet: So reagiert er auf seinen ersten Golden Globe

Nur eine Woche nach dem Gewinn des Critics Choice Awards hat Timothée Chalamet (30) auch bei den Golden Globes 2026 abgesahnt: Er wurde als bester Hauptdarsteller in einem Spielfilm (Musical oder Komödie) für "Marty Supreme" gekürt und stach damit Konkurrenten wie George Clooney, Leonardo DiCaprio und Ethan Hawke aus. Es ist der erste Golden Globe für den Schauspieler, der in seiner Rede seinen Liebsten dankte.

Den Preis nahm er von Jennifer Lopez entgegen. Als sein Name aufgerufen wurde, drehte er sich um, um seine Freundin Kylie Jenner (28) zu küssen. Auf der Bühne bedankte sich Chalamet bei allen, die ihn in seiner Karriere unterstützt haben, darunter seine Schauspielkollegen, seine Eltern und Jenner. "Mein Vater hat mir schon früh Dankbarkeit mitgegeben", sagte der 30-Jährige. "Sei immer dankbar für das, was du hast. Dadurch konnte ich diese Zeremonie in der Vergangenheit mit leeren Händen verlassen, aber erhobenen Hauptes, einfach dankbar, hier sein zu dürfen. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass diese Momente diesen Augenblick umso schöner gemacht haben. Meinen Eltern, meiner Partnerin: Ich liebe euch. Vielen Dank."

Kylie Jenner glänzt in gold

Kylie Jenner strahlte bei diesen Worten im Publikum über das ganze Gesicht. Sie wählte für den Abend ein maßgeschneidertes, figurbetontes Kleid von Ashi Studio in metallischem Goldton und Diamantschmuck von Lorraine Schwartz. Chalamet hingegen erschien ganz in Schwarz mit silbernen Akzenten.

Zuvor hatte der Schauspieler in seiner Rede auch die Gelegenheit genutzt, sich bei all jenen zu bedanken, die mit ihm an dem Film gearbeitet hatten, sowie bei seinen Mitnominierten. "Vielen herzlichen Dank", sagte er. "Ich befinde mich in einer Reihe mit vielen Größen. Diese Kategorie ist hochkarätig besetzt. Ich bewundere euch alle."

Chalamet war bereits zum fünften Mal für einen Golden Globe Award nominiert. Mit "Call Me by Your Name", "Beautiful Boy", "Wonka" und "A Complete Unknown" hatte er bei der Preisverleihung allerdings kein Glück gehabt.