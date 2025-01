Timothée Chalamet (29) hat mit seinem Auftritt auf der "A Complete Unknown"-Premiere in London für Aufsehen gesorgt. Der Schauspieler, der in dem Biopic Musiklegende Bob Dylan (83) verkörpert, fuhr am 14. Januar mit einem Elektro-Leihfahrrad über den roten Teppich. In der französischen Talkshow "Quotidien" äußerte er sich jetzt zu der ausgefallenen Idee.

Er habe sich für ein Fahrrad und gegen ein Auto entschieden, um die Premiere noch rechtzeitig zu erreichen, so Chalamet laut der Zeitschrift "The Hollywood Reporter". Umweltaspekte oder die Kritik an übergroßen Limousinen hätten dabei eine untergeordnete Rolle gespielt - er habe mit seinem Fahrzeug einfach nur im Stau gestanden. "Es war schrecklich, denn es war eigentlich eine Art Werbung", resümierte der 29-Jährige.