Er war einer der großen Stars der britischen Theater- und Fernsehwelt: Timothy West (1934-2024) ist im Alter von 90 Jahren friedlich im Schlaf gestorben , wie seine Familie am 13. November bekannt gab. "Nach einem langen und außergewöhnlichen Leben auf und abseits der Bühne" sei der Schauspieler am Adend des 12. Novembers verstorben, heißt es in einem Statement seiner Kinder.

"Tim war am Ende von Freunden und Familie umgeben", erklären seine Kinder Juliet, Samuel und Joseph West. Er hinterlässt seine Ehefrau Prunella Scales (92), mit der er 61 Jahre verheiratet war, sowie eine Schwester, eine Tochter, zwei Söhne, sieben Enkel und vier Urenkel. Die Familie dankte zudem dem NHS-Personal des St George's Hospital in London für die "liebevolle Betreuung in seinen letzten Tagen".

Vielseitige Karriere zwischen Theater und TV

Der 1934 in Bradford geborene West gehörte zu den vielseitigsten britischen Schauspielern seiner Generation. Seine Karriere begann er als Assistent am Wimbledon Theatre, bevor er sich in den 1960er Jahren einen Namen auf der Bühne und vor der Kamera machte. Einem breiten Publikum wurde er durch Rollen in beliebten TV-Serien wie "EastEnders" (2014-2015), "Coronation Street" (2013) und "Not Going Out" (2007-2009) bekannt. Zuletzt war er in der Serie "Gentleman Jack" (2019-2021) zu sehen.

Besondere Würdigung erfuhr seine Darstellung historischer Persönlichkeiten - dreimal verkörperte er den legendären britischen Premierminister Winston Churchill (1874-1965). 1984 wurde West für seine Verdienste um das Theater mit dem Orden Commander of the British Empire (CBE) ausgezeichnet.

Einem internationalen Publikum wurde er unter anderem in Kinofilmen wie "Der Schakal" (1973), "Schrei nach Freiheit" (1987) und "Jenseits aller Grenzen" (2003) bekannt.