Viele Spekulationen nach Auffindung der beiden Leichen

Der Fund der beiden Leichen Ende Februar hatte für viele Spekulationen gesorgt, da zunächst unklar war, wie und wann das Paar verstorben ist. Die offizielle Todesursache wurde dann im März bekannt gegeben. Während einer Pressekonferenz wurde mitgeteilt, dass Arakawa zuletzt am 11. Februar lebend in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Die Behörden gingen davon aus, dass dies auch ihr Todestag gewesen sei. Später erklärte der zuständige Sheriff jedoch, dass Arakawa am 12. Februar wohl noch einen medizinischen Dienst angerufen habe. Sie sei laut Gerichtsmedizin infolge einer Infektion mit dem Hantavirus gestorben.

Hackman sei hingegen vermutlich erst nach seiner Frau am 18. Februar verstorben. Der Herzschrittmacher des Schauspielers habe an diesem Tag zum letzten Mal seinen Herzschlag aufgezeichnet. Er sei an den Folgen einer Herzkrankheit gestorben.