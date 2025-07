Mehrere Aufenthalte in Entzugskliniken

"Ich habe noch zwei Tage vor seinem Tod mit Michael gesprochen - ich wusste, dass es ihm nicht gut ging", erklärte Wander der "Daily Mail". Der Anwalt vertrat den Schauspieler über 20 Jahre und erlebte dessen Alkoholsucht aus nächster Nähe mit. "Michael litt unter den Folgen seiner Sucht. Er war mehrfach in Entzugskliniken, schaffte es aber nie, dauerhaft nüchtern zu bleiben", so Wander weiter. Madsen sei "nicht glücklich mit seinem Leben" gewesen.

Die Alkoholprobleme des "Kill Bill"-Stars waren kein Geheimnis und brachten Michael Madsen immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. 2019 verlor Madsen laut des Berichts wegen Trunkenheit am Steuer eine Filmrolle im Wert von 100.000 Dollar und musste vier Tagen in Haft verbringen. Bereits 2012 war er unter ähnlichen Umständen festgenommen worden. Damals ordnete ein Richter an, dass Madsen Treffen der Anonymen Alkoholiker besuchen müsse - er kam dieser Auflage jedoch nicht nach.