Bekannt für Gangster-Rollen

In den 1990er Jahren war Madsen in der Folge in so unterschiedlichen Werken wie "Free Willy", dem Sci-Fi-Film "Species" oder "Donnie Brasco" zu sehen. Immer wieder stand er auch für Meisterregisseur Tarantino vor der Kamera - in "Kill Bill 1 und 2", "The Hateful Eight" und zuletzt "Once Upon a Time in Hollywood".