Nach dem Tod von Robert Redford (1936-2025) haben sich zahlreiche Stars und Hollywood-Größen zu Wort gemeldet, in sozialen Netzwerken ihr Beileid ausgedrückt und an den verstorbenen Schauspielstar, Regisseur und Mitbegründer des Sundance Film Festivals erinnert. Redford war im Alter von 89 Jahren friedlich im Schlaf gestorben, wie eine Publizistin der "New York Times" bestätigt hatte.

Meryl Streep, Stephen King und William Shatner reagieren auf Tod von Robert Redford In einem Statement, das dem US-Branchenmagazin "Deadline" vorliegt, erklärt die dreifache Oscarpreisträgerin Meryl Streep (76): "Einer der Löwen ist von uns gegangen. Ruhe in Frieden, mein lieber Freund." Streep und Redford standen im Jahr 1985 gemeinsam für "Jenseits von Afrika" vor der Kamera. Der Film wurde mit insgesamt sieben Oscars ausgezeichnet. Auch Schriftsteller Stephen King (77) hat sich auf X zu Wort gemeldet. Er schreibt: "Robert Redford ist verstorben. Er war Teil eines neuen und aufregenden Hollywoods in den 70er und 80er Jahren. Kaum zu glauben, dass er 89 Jahre alt war."

Regisseur Ron Howard ("A Beautiful Mind", 71) erklärte in einem Beitrag auf X: "R.I.P. & danke Robert Redford, eine überaus einflussreiche kulturelle Persönlichkeit, die als Schauspieler, Produzent und Regisseur kreative Entscheidungen traf und das Sundance Film Festival ins Leben rief, das der amerikanischen Independent-Film-Bewegung neuen Schwung verlieh. Ein künstlerischer Wegbereiter."

"Star Trek"-Legende William Shatner (94) schrieb auf X lediglich: "Mein Beileid der Familie von Robert Redford."

Rosie O'Donnell und US-Präsident Donald Trump geben Statements ab Auch Komikerin Rosie O'Donnell (63) hat auf Instagram auf den Tod des Oscarpreisträgers reagiert. Sie schreibt: "Oh Hubbell - wir werden nie mehr dieselben sein - Gute Nacht, Bob - was für ein Vermächtnis." Dazu teilte O'Donnell ein Bild von Redford und Barbra Streisand (83) aus dem Sydney-Pollack-Film "So wie wir waren".

"Mit Liebe und Bewunderung. Danke, Mr. Redford, für Ihren unvergänglichen Einfluss. Er wird noch über Generationen hinweg spürbar sein. Ruhe in Frieden", schrieb indes Hollywoodstar Colman Domingo (55) auf X.

Regisseur Benny Safdie (39) meldete sich ebenfalls auf X zu Wort. Der Regisseur des kommenden Titels "The Smashing Machine" teilte lediglich ein Bild aus dem klassischen Agenten-Thriller "Die drei Tage des Condor", in dem Robert Redford im Jahr 1975 brillierte.

Auch US-Präsident Donald Trump (79) hat sich in der Zwischenzeit zu Redfords Tod geäußert. Als er durch Reporter vom Tod Redfords erfuhr, sagte er laut "Deadline": "Robert Redford hatte eine Reihe von Jahren, in denen es niemanden gab, der besser war. Es gab eine Zeit, in der er der Heißeste war. Ich fand ihn großartig."