Nachdem Clint Eastwoods (94) langjährige Partnerin Christina Sandera im Alter von 61 Jahren gestorben ist, soll nun die Todesursache feststehen. Sandera starb laut "New York Post" am 18. Juli angeblich an einem Herzinfarkt. Das berichtet die Zeitung unter Berufung auf Behörden von Monterey County in Kalifornien.

Clint Eastwood und Christina Sandera waren zehn Jahre ein Paar. Den Tod seiner Lebensgefährtin hatte der Schauspieler vergangene Woche in einer Erklärung bestätigt, die unter anderem "The Hollywood Reporter" vorlag. "Christina war eine liebenswerte, fürsorgliche Frau und ich werde sie sehr vermissen", heißt es in Eastwoods Statement.