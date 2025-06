Die für die Verleihung der Oscars zuständige Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat mitgeteilt, dass Tom Cruise (62) nach mehr als 40 Jahren im Filmgeschäft endlich mit einem Goldjungen geehrt wird. Der Hollywoodschauspieler ist eine von mehreren Personen, die Ende des Jahres 2025 einen Ehrenoscar erhalten sollen.

Nach vier Nominierungen bekommt Tom Cruise den Oscar

"Mission: Impossible"-Star Cruise, der bereits Anfang der 1980er in ersten Produktionen aufgetreten ist, war während seiner langen Karriere bisher vier Mal für einen Academy Award nominiert - als bester Hauptdarsteller für "Geboren am 4. Juli" und "Jerry Maguire - Spiel des Lebens", als bester Nebendarsteller für "Magnolia" und mit "Top Gun: Maverick" für den besten Film. Ausgezeichnet wurde er mit dem Oscar bisher aber nicht.

Neben dem sogenannten Academy Honorary Award an Cruise geht einer der Ehrenoscars zudem jeweils an die Schauspielerin, Choreografin und Regisseurin Debbie Allen (75) sowie an den Szenenbildner Wynn Thomas. Country-Legende Dolly Parton (79) soll mit dem Jean Hersholt Humanitarian Award geehrt werden.