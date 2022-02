Tom Cruise dreht offenbar gerade in Südafrika einen Film

Hollywood-Star Tom Cruise soll inoffiziellen Berichten zufolge für Dreharbeiten in Südafrika sein. Die Tourismusagentur der Limpopo-Provinz hieß den Schauspieler via Twitter willkommen und veröffentlichte Bilder, die Cruise mit einer Maske neben einem Helikopter zeigen. "Ein herzliches Willkommen für Tom Cruise und die gesamte Filmcrew, die gegenwärtig in Hoedspruit einen Film drehen", schrieb die Agentur.