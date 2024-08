Tom Hanks und Rita Wilson: Opfer einer Hollywood-Einbruchsserie

Sarah Hyland und mehr: Prominente Einbruchsopfer

In den letzten Monaten gab es immer wieder Schlagzeilen, dass bei in Los Angeles wohnhaften Stars eingebrochen worden sei. Zuletzt berichtete "TMZ" Anfang August über einen Einbruch bei "Modern Family"-Star Sarah Hyland (33). Sie musste offenbar tatenlos dabei zusehen, wie zwei maskierte Einbrecher sich Zugang zu ihrem Haus verschafften. Sie sei zu dem Zeitpunkt nicht zuhause gewesen, habe die Situation aber über ihre Sicherheitskameras live miterlebt. Auch diese Einbrecher wurden bislang angeblich nicht gefasst.

Zwei Diebe sollen außerdem Anfang Juli in das Haus von "Scary Movie"-Star Marlon Wayans (52) eingedrungen sein. Auch hier sei über ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude eingedrungen worden - allerdings mitten in der Nacht um halb drei morgens. Wayans selbst sei nicht zuhause gewesen, dafür aber sein Bruder, der zwar nachts durch ein Geräusch geweckt worden sei, sich aber nichts dabei gedacht habe. Am Morgen habe sich laut "TMZ" herausgestellt, dass die Diebe einen Safe und mehrere tausend Dollar gestohlen hätten.