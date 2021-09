Tom Hiddleston wird schon länger eine Beziehung mit der Schauspielerin Zawe Ashton nachgesagt. Die beiden dürften sich 2019 kennengelernt haben, als sie für das Theaterstück "Betrayal" gemeinsam auf der Bühne standen. Offiziell bestätigt hat der 40-Jährige die Beziehungsgerüchte nicht. Auch Zawe Ashton, die in "The Handmaid’s Tale" oder "Sherlock" zu sehen war, gab nichts über ihr Liebesleben preis.

Im nächsten Jahr soll die 37-Jährige aber in einem Marvel-Film zu sehen sein: Sie ist Teil des Films "The Marvels", der 2022 in die Kinos kommen soll. Mit seinem riesigem Erfolg in "Loki" gehört Tom Hiddleston zu den wichtigsten Schauspielern des Marvel-Universums.