Endlich ist es so weit: Am 9. Juni startet die lang-erwartete und im Vorfeld mit Spannung verfolgte Marvel-Serie "Loki" über unser aller Lieblings-Trickster auf Disney+. In der bereits dritten "Marvel"-Serie tritt Loki aus dem Schatten seines Bruders Thor (Chris Hemsworth) und erlebt sein ganz eigenes Abenteuer.

Dank des Realitätssteins ist er dazu in der Lage, in alternative Realitäten zu reisen und historische Erlebnisse nach Lust und Laune zu ändern. Klingt ein bisschen wie "Forest Gump" auf Superschurken-Droge! Noch dazu wird Loki in der Serie als "genderfluid" bezeichnet – man darf also auch aus queerer Sicht gespannt sein!