Zawe Ashton ist für ihre Rollen in "Not Safe For Work" und "The Handmaid's Tale" bekannt. 2023 wird sie im MCU-Blockbuster "The Marvels" zu sehen sein – damit wären Ashton und Hiddleston, der für seine Rolle als Loki bekannt ist, dann wohl ein echtes Superhelden-Pärchen. Bislang wurden die Verlobungsgerüchte nicht offiziell bestätigt.