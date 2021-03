Tom Holland wäre fast nicht zu "Spider-Man" geworden

Der Spinnenjunge Tom Holland ist inzwischen von dieser Rolle nicht mehr wegzudenken und steht gerade für "Spider Man 3: No Way Home" vor der Kamera. Ursprünglich hätte er die Rollen-Zusage aber beinahe nicht erhalten, wie nun die Regisseure Anthony und Joe Russo in einem Interview mit "The Playlist" erzählt haben.

Dabei waren die Russo-Brüder und auch Marvel-Chef Kevin Feige durchaus angetan von dem jungen Darsteller, der Spidey in "Captain America: Civil War" verkörpern sollte.