Tom Kane ist tot: Legendärer "Star Wars"-Sprecher wurde 64
Der legendäre Synchronsprecher Tom Kane ist tot. Wie sein Agent Zachery McGinnis von der Galactic Productions mitteilte, starb Kane am Montag, dem 18. Mai, in einem Krankenhaus in Kansas City an den Folgen eines Schlaganfalls, den er bereits im November 2020 erlitten hatte. Er wurde 64 Jahre alt. Das berichtet unter anderem das US-Portal "TMZ". Kane war demnach umgeben von seiner Familie. Bekannt wurde er vor allem als Stimme von Yoda in "Star Wars: The Clone Wars" sowie als Professor Utonium in der Animations-Serie "Powerpuff Girls".
"Obwohl seine Stimme nun schweigt, werden die Figuren, Geschichten und die Liebe, die er der Welt geschenkt hat, für immer weiterbestehen", erklärte McGinnis in einem Statement. Der Agent würdigte Kane nicht nur als außergewöhnlichen Sprecher, sondern auch als Mensch: Als hingebungsvoller Ehemann und Vater hatte Kane gemeinsam mit seiner Frau Cindy, mit der er seit 1982 verheiratet war, neun Kinder großgezogen - drei leibliche und sechs Pflege- und Adoptivkinder.
Von Kansas nach einer Galaxis weit, weit entfernt
Geboren am 15. April 1962 in Overland Park, Kansas, begann Kane bereits mit 15 Jahren als Synchronsprecher. Nach dem Studium an der University of Kansas arbeitete er sich über Lucasfilm-Videospiele bis zur Yoda-Rolle vor, die er erstmals 1999 übernahm. Wie er selbst erklärte, kam die Besetzung fast zufällig zustande: "Ich habe die Filme 53 Mal gesehen. Ich habe beim Scherzen Yoda-Zeilen gelesen - und seitdem bin ich Yoda." Neben Star Wars prägte er als Professor Utonium "Powerpuff Girls", sprach Darwin in "Expedition der Stachelbeeren" und Butler Woodhouse in "Archer".
Ein Schlaganfall 2020 kostete Kane bereits seine Stimme, 2021 folgte der Ruhestand. Im März 2026 erschien er dennoch bei der Lexington Comic & Toy Convention zur Reunion mit seinen "Powerpuff Girls"-Kolleginnen - sein erster öffentlicher Auftritt seit Jahren.