Der legendäre Synchronsprecher Tom Kane ist tot. Wie sein Agent Zachery McGinnis von der Galactic Productions mitteilte, starb Kane am Montag, dem 18. Mai, in einem Krankenhaus in Kansas City an den Folgen eines Schlaganfalls, den er bereits im November 2020 erlitten hatte. Er wurde 64 Jahre alt. Das berichtet unter anderem das US-Portal "TMZ". Kane war demnach umgeben von seiner Familie. Bekannt wurde er vor allem als Stimme von Yoda in "Star Wars: The Clone Wars" sowie als Professor Utonium in der Animations-Serie "Powerpuff Girls".

"Obwohl seine Stimme nun schweigt, werden die Figuren, Geschichten und die Liebe, die er der Welt geschenkt hat, für immer weiterbestehen", erklärte McGinnis in einem Statement. Der Agent würdigte Kane nicht nur als außergewöhnlichen Sprecher, sondern auch als Mensch: Als hingebungsvoller Ehemann und Vater hatte Kane gemeinsam mit seiner Frau Cindy, mit der er seit 1982 verheiratet war, neun Kinder großgezogen - drei leibliche und sechs Pflege- und Adoptivkinder.