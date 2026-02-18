Tom Noonan ist tot: Schurken-Darsteller mit 74 Jahren verstorben

Tom Noonan (1951-2026) ist tot . Der Schauspieler, der vor allem für seine Darstellungen vielschichtiger Antagonisten und eine beeindruckende Bühnenpräsenz bekannt war, ist bereits am 14. Februar 2026 im Alter von 74 Jahren verstorben . Das bestätigten laut "Deadline" langjährige Weggefährten, darunter die Schauspielerin Karen Sillas und der Regisseur Fred Dekker in den sozialen Medien. Eine genaue Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Aktiv an Theater, Film und Fernsehen

Noonans Karriere begann Ende der 1970er Jahre auf den New Yorker Theaterbühnen, wo er mit einer Körpergröße von fast zwei Metern oft melancholische, aber bedrohliche Rollen verkörperte.

Einem breiten Kinopublikum wurde Noonan vor allem durch seine Rollen als denkwürdige Schurken bekannt: In Michael Manns Thriller "Manhunter - Roter Drache" (1986) spielte er den Serienkiller Francis Dollarhyde, 1987 verkörperte er in "The Monster Squad" unter der Regie von Fred Dekker Frankensteins Monster. 1990 glänzte er als skrupelloser Drogenbaron in "RoboCop 2" und 1993 spielte er in "Last Action Hero" an der Seite von Arnold Schwarzenegger den furchteinflößenden Killer "The Ripper".

Noonan arbeitete zudem auch als Regisseur. Sein Film "What Happened Was..." (1994), den er selbst schrieb, inszenierte und in dem er die Hauptrolle spielte, gewann den Großen Preis der Jury beim Sundance Festival. In späteren Jahren war er unter anderem an "Synecdoche, New York" (2008) sowie als Synchronsprecher an dem Animationsfilm "Anomalisma" (2015) beteiligt. Seine letzte Rolle hatte er 2017 im Film "Wonderstruck".