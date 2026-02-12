Schauspieler Bud Cort (1948-2026), der als Harold in dem Kultfilm "Harold und Maude" (1971) bekannt wurde, ist am Mittwoch, dem 11. Februarv2026, in Connecticut nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren gestorben . Das berichtet das Branchenmagazin "Variety" .

Golden-Globe-Nominierung für seine größte Rolle

Der Schauspieler wurde am 29. März 1948 als Walter Edward Cox im US-Bundesstaat New York geboren. Seinen Künstlernamen wählte er, um Verwechslungen mit dem Schauspieler Wally Cox zu vermeiden. Seinen Durchbruch verdankte Cort dem Regisseur Robert Altman (1925-2006), der ihm zunächst eine kleine Rolle in "MASH" (1970) gab und ihn anschließend für die Hauptrolle in der Komödie "Nur Fliegen ist schöner" (1970) besetzte. Darin spielte er einen jungen Mann, der davon träumt, fliegen zu können.

Unsterblich machte ihn jedoch die Rolle des Harold in Hal Ashbys "Harold und Maude". In dem Film verkörperte er einen 20-Jährigen, den Suizidgedanken verfolgen - bis die Begegnung mit der 79-jährigen, lebensklugen Maude, gespielt von Ruth Gordon (1896-1985), sein Leben grundlegend verändert. Für seine Darstellung wurde Cort sowohl für einen BAFTA Award als vielversprechendster Newcomer als auch für einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie oder einem Musical nominiert.

In den folgenden Jahrzehnten war Cort in zahlreichen weiteren Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, darunter "Electric Dreams" (1984), "Heat" (1995) und "Coyote Ugly" (2000).