"Too Hot To Handle 2": Hatten Cam und Emily heimlich Sex?

In der Netflix-Datingshow "Too Hot To Handle" ("Finger weg") geht es darum, tiefe Beziehungen aufzubauen – und dabei auf Körperkontakt zu verzichten. Werden die Regeln gebrochen, wird das spätere Preisgeld verringert. So kosten Küsse die KandidatInnen 2.000 US-Dollar, Sex sogar 20.000 US-Dollar.

In der zweiten Staffel fielen vor allem Emily Faye Miller und Cam Holmes auf, die zusammen insgesamt mehrere tausend US-Dollar verspielten. Doch wie sie nun in einem YouTube-Video verrieten, könnten weitere Regelverstöße von ihnen unentdeckt geblieben sein.