"Too Hot To Handle": Sind die Paare aus Staffel 2 noch zusammen?

Marvin und Melinda

Im Gegensatz zur ersten Staffel konnte 2021 nur eine Person den monetären Gewinn ergattern: Marvin aus Paris gewann 55.000 US-Dollar. Nachdem "Aufpasserin" Lana ihn, Cam und Carly nominiert hatte, weil sie den größten Wandel erlebten, wählten die anderen KandidatInnen Marvin zum Sieger.

In der letzten Folge offenbarte Marvin Melinda seine Gefühle und die beiden verkündeten, ein Paar zu sein. Da Melinda jedoch in New York lebt und Marvin in Paris, dürfte eine Fernbeziehung schwer geworden sein. Ob die beiden tatsächlich noch ein Paar sind, ist bisher nicht bekannt.