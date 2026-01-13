Scarlett Johansson (41) ist nicht mehr Hollywoods kommerziell erfolgreichste Schauspielerin. Zoë Saldaña (47) hat die Spitzenposition übernommen, wie unter anderem "Entertainment Weekly" berichtet. Demnach spielten Filme mit Saldaña rund 16,86 Milliarden US-Dollar ein (ca. 14,45 Milliarden Euro). Scarlett Johanssons Filme können einen Umsatz von rund 16,44 Milliarden Dollar (etwa 14,08 Milliarden Euro) verzeichnen.

Ausschlaggebend für Saldañas Sprung an die Spitze war der Erfolg von "Avatar: Fire and Ash". Weltweit spielte der dritte Teil der "Avatar"-Reihe seit seinem Start im Dezember rund 1,23 Milliarden US-Dollar (ca. 1,05 Milliarden Euro) ein. Auch die anderen beiden "Avatar"-Filme tragen maßgeblich zur Gesamtbilanz bei. Saldañas Auftritte in zwei "Avengers"-Filmen machen ebenfalls einen großen Teil aus.