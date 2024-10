Tragischer Unfall bei einer Flugshow in New Mexico: Der Pilot Charles "Chuck" Coleman ist am 22. Oktober während einer Flugvorführung tödlich verunglückt. Wie "Sky News" unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtet, stürzte sein Kunstflugzeug Extra 300 vom deutschen Hersteller Extra Aircraft etwa einen halben Kilometer vom Flughafen Las Cruces entfernt ab. Coleman war der einzige Insasse der zweisitzigen Maschine.

Der erfahrene Pilot hatte die Schauspieler des erfolgreichen Actionfilms "Top Gun: Maverick" aus dem Jahr 2022 auf ihre Flugszenen vorbereitet. Darunter Tom Cruise (62), Miles Teller (37) oder Glenn Powell (36). Laut seiner persönlichen Website absolvierte er allein bei seinem "Top Gun"-Engagement mehr als 100 Flüge, um die Darsteller auf ihre Einsätze in den Kampfjets des Typs F-18 Hornets der US-Navy vorzubereiten.