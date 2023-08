Von der Luxusvilla ins Wohnmobil

Vor knapp einem Monat hatte der ehemalige Teenie-Star nach 16 Jahren Ehe die Trennung von ihrem Ehemann Dean McDermott (56) bekannt gegeben. Danach zog Spelling aus der gut 5.000 Quadratmeter großen Luxusvilla im Chateau-Stil in L.A. aus. Sie mietete sich mit ihren fünf Kindern Liam (16), Stella (15), Hattie (11), Finn (10) und Beaux (6) zunächst für 100 Dollar pro Nacht in ein Motel in Los Angeles ein.

Nun der nächste Umzug: Wie die "Daily Mail" berichtet, wurde Tori Spelling auf einem Campingplatz im kalifornischen Ventura County nördlich von Los Angeles gesichtet: Als Camperin in T-Shirt und abgeschnittenen Jeans und im Kreise ihrer Kinder.