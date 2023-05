Die Rolle wurde extra für sie geschrieben

Bei der Reihe um eine coole High-Society-Clique wollte Tori Spelling unbedingt dabei sein. Sie hatte schon als Kind den Traum von der Schauspielerei gehegt und immer wieder kleinere Rollen in den Serien ihres Vaters übernommen. Zunächst sprach sie für die Hauptrolle "Kelly Taylor" vor, die aber an Jennie Garth ging. Stattdessen ließ Aaron Spelling ihr die "Donna Martin" ins Drehbuch schreiben, die zunächst als kleinere Nebenrolle angelegt war. Doch Tori Spelling erspielte sich mit der Zeit immer mehr Bildschirmzeit.

Schließlich zählte sie zu den vier Schauspielern, die in den meisten Folgen der zehn Staffeln zu sehen waren. Sie kam nie so richtig von der Kultserie los: Ab 2008 spielte sie in Gastauftritten des Ablegers "90210" ihre alte Rolle. Zehn Jahre später entwickelte sie zusammen mit Jennie Garth eine Neuauflage. "BH90210" lief im August 2019 auf Fox, ein Großteil der Ursprungsbesetzung war mit dabei.