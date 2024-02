Auch bei "King Pleasure" mischt Kelce mit

Nach "My Dead Friend Zoe" wird Kelce den Dokumentarfilm “King Pleasure” über den legendären Maler Jean Michel Basquiat produzieren. Der Grund für Kelces Engagement in der Filmwelt hat mit dem von Joe Biden verabschiedeten Green Energy Tax Credit zu tun. Die Steuergutschrift könnte zu zahlreichen Investitionen in den Risikoreichen Indie-Filmmarkt führen und uns somit einen Schub an neuen originellen Filmen bescheren.