Traurige Nachrichten von Michael Schanze (77): Der Schauspieler und Kultmoderator hat seine langjährige Lebensgefährtin Uschi Köhl verloren. Die Kostümbildnerin aus Köln sei am vergangenen Montag (29. Juli) überraschend im Alter von 70 Jahren an den Folgen "von massiven Gehirnblutungen" gestorben, verriet Schanze der "Bild"-Zeitung.

Am Nachmittag habe er seine Freundin selbst leblos in ihrem Wintergarten in München gefunden, berichtet er. Der Schauspieler habe dann den Notarzt gerufen, der knapp eine Stunde versucht habe, die 70-Jährige wiederzubeleben - jedoch erfolglos. "Der Arzt meinte, Uschi hatte trotzdem keine Chance. Bei der Obduktion seien massive Gehirnblutungen festgestellt worden", so Schanze.