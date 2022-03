Wie das Odesa International Film Festival auf Instagram mitteilte, ist der ukrainische Schauspieler Pasha Lee im Ukraine-Krieg gefallen. Laut dem Beitrag sei Lee der ukrainischen Armee beigetreten, um gegen russische Truppen zu kämpfen. Der 33-Jährige ist am 6. März in Irpin, in der Nähe von Kiew, gestorben.

Zuletzt teilte er Fotos von sich in Uniform auf Instagram, um auf den Krieg aufmerksam zu machen.