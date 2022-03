Ukraine-Präsident Selenskyj: Hier kannst du seine Serie streamen

Ein ehemaliger Schauspieler in der richtigen Präsidenten-Rolle im realen Leben? Das ist schon längst keine historische Besonderheit mehr – denken wir an den früheren Western-Helden Ronald Reagan, der in seinen Filmen vor allem in den 40er und 50er-Jahren groß rausgekommen ist und scharf geschossen hat, bevor er dann als Schauspieler in der Versenkung verschwand. Stattdessen entdeckte er seine Liebe zur Welt-Politik und lenkte von 1982 bis 1989 die Geschicke der USA.

Auch Arnold Schwarzenegger hat es als Kalifornischer Gouverneur abseits seiner Film-Karriere weit gebracht, obwohl ihm durch seine österreichische Geburt die Aussicht aus die US-Präsidentschaft verwehrt geblieben ist.