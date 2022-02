"Uncharted"-Star Tom Holland kommt kaum zum Videospielen

Tom Holland im Story-Modus

Am liebsten spielt der "Spider-Man"-Star nach eigener Aussage Spiele mit einer durchgängigen Geschichte dahinter. "Ich bin mehr der Typ für den Story-Modus", so Holland. "Was ich gar nicht mag, ist online zu spielen, weil ich den Stress nicht ertragen kann. Aber ich spiele schon ab und zu gern mal ein Spiel."

Der US-Abenteuerfilm "Uncharted" von Regisseur Ruben Fleischer mit Tom Holland und Mark Wahlberg in den Hauptrollen startet am 17. Februar in den Kinos. Das ungleiche Duo begibt sich darin zusammen auf eine abenteuerliche Weltreise, um einen verschollenen Goldschatz zu finden.