Wanda Perdelwitz (1984-2025) ist tot. Die Schauspielerin, unter anderem bekannt aus "Großstadtrevier" und "Traumschiff", ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung und beruft sich auf das Umfeld der Darstellerin. Demnach erlag Perdelwitz in einer Hamburger Klinik Verletzungen, die sie sich vor knapp zwei Wochen bei einem Fahrradunfall zugezogen hatte.

Laut dem Bericht war Perdelwitz am 28. September mit dem Fahrrad im Hamburger Stadtteil Rotherbaum unterwegs, als vor ihr ein Ford Transit anhielt, um den Beifahrer aussteigen zu lassen. Die 41-Jährige krachte mit dem Rad in die geöffnete Tür, stürzte und verletzte sich schwer am Kopf. Anschließend wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie jetzt verstarb.