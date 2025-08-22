Das Urteil im österreichischen Betrugsprozess um Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist gefallen - und der Schauspieler dürfte mit dem Ergebnis zufrieden sein. Die zuständige Richterin verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro, die Ochsenknecht nach nur kurzer Beratung mit seinem Anwalt akzeptierte. Bis zu drei Jahren Haft wären theoretisch möglich gewesen, durch das tatsächliche Urteil gilt er derweil nicht einmal als vorbestraft.

Zur Begleichung der vollständigen Summe habe er nun sechs Monate Zeit. Erst wenn das auch geschehen sei, gelte das Verfahren offiziell und rechtskräftig als eingestellt. "Wenn Sie die 18.000 Euro nicht zahlen, wird das Verfahren automatisch fortgesetzt", mahnte die Richterin Ochsenknecht, bloß nicht wieder mit der Zahlung in Verzug zu geraten. "Ich gebe mein Bestes, das schnell zu bezahlen", zitiert "Bild" den Promisohn.