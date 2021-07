"Val"-Trailer zu Kilmer-Amazon-Doku: Von Batman bis Twain

Er war Batman, Doc Holliday, "The Saint" Simon Templar, in jüngster Zeit schlüpfte er mehrfach in die Rolle des US-Literaten Mark Twain – und all das ist nur eine kleine Auswahl vom Schaffen dieses vielseitigen Künstlers.

Die Rede ist natürlich von dem am 31. Dezember 1959 in Los Angeles geborenen Schauspieler Val Kilmer, dessen mittlerweile rund 35 Jahre umspannende Karriere durch eine neue Amazon-Doku gewürdigt wird.

Er hat in den letzten Jahren eine Erkrankung an Kehlkopfkrebs überstanden, und obwohl ihm das Sprechen noch immer schwerfällt, will er in dieser Doku über sein Leben erzählen, wie es bereits im Trailer heißt.