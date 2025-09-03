2025 wurde er bereits wegen sexueller Übergriffe auf zwei Frauen verurteilt. Nun steht der nächste Prozess an.

Gérard Depardieu (76) muss sich in Frankreich bald vor Gericht verantworten. Der Schauspielstar wird wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe auf die Schauspielerin Charlotte Arnould (29) vor dem Pariser Kriminalgericht angeklagt, berichtet unter anderem die Zeitung "Le Monde" unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP.

Mutmaßliche Vergewaltigung aus dem Jahr 2018 Arnould, die heute 29 Jahre alt ist, hatte Depardieu schon im Jahr 2018 wegen Vergewaltigung angezeigt. Er soll sie im August 2018, als sie 22 Jahre alt und magersüchtig war, zweimal vergewaltigt haben, dabei gegen ihren Willen durch Penetration mit den Fingern sexuell missbraucht haben. Der Schauspieler war ein Freund von Arnoulds Familie. Obwohl das Verfahren im Jahr 2019 zunächst eingestellt wurde, wurde es 2020 wieder aufgenommen, als Arnould erneut Klage einreichte. Ein Datum für den Prozessbeginn steht derzeit noch nicht fest. Im Falle einer Verurteilung drohen Depardieu bis zu 20 Jahre Haft. Der Filmstar weist die Vorwürfe zurück. Seiner Darstellung nach sei die Beziehung einvernehmlich gewesen.

"Sieben Jahre des Grauens und der Hölle - Ich bin erleichtert" "Sieben Jahre später, sieben Jahre des Grauens und der Hölle... Ich glaube, es fällt mir schwer zu begreifen, wie groß das ist. Ich bin erleichtert", sagte Arnould laut des Portals "Radio France Internationale". Schon im Mai dieses Jahres war Depardieu wegen sexuellen Missbrauchs zweier Frauen schuldig gesprochen worden. Der französische Filmstar wurde zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt wegen Übergriffen auf eine 54-jährige Set-Dekorateurin und eine 34-jährige Regieassistentin während der Dreharbeiten zum Spielfilm "Les volets verts" im September 2021 in Paris. Zudem wurde vom Gericht eine psychologische Behandlung sowie Depardieus Registrierung als Sexualstraftäter angeordnet. Der Filmstar, der in über 200 Filmen und Serien mitgewirkt hat, wurde damit erstmalig wegen sexueller Gewalt verurteilt. Ein Berufungsverfahren steht noch aus. Rund 20 Frauen haben in der Vergangenheit Missbrauchsvorwürfe gegen den Schauspielstar erhoben. Aufgrund einer Verjährung wurden mehrere Verfahren jedoch eingestellt.