Vincent Gil ist tot: "Mad Max"-Star mit 83 verstorben

"Schon länger sehr gebrechlich"

"Mad Max"-Co-Star Paul Johnstone gab die traurige Nachricht auf Facebook bekannt. "Leider ist es wahr ... Vince Gil hat uns verlassen", heißt es in dem Post. "Er war schon seit geraumer Zeit sehr gebrechlich."

Johnstone erinnert sich zudem an eine Reise der "Mad Max"-Stars zu einem Fan-Event in Japan im Jahr 2015 zurück. Schon damals sei Vincent Gil gesundheitlich angeschlagen gewesen. Doch er habe die jüngeren Kollegen in puncto Ausdauer geschlagen. "Ruhe in Frieden, alter Freund", schreibt Johnson, der bei "Mad Max" Cundalini spielte. "Wir werden an dich denken, wenn wir in den Nachthimmel schauen".

Schon vor "Mad Max" war Vincent Gil ein etablierter Nebendarsteller. Spezialisiert war er auf raue Typen. Er war auch in mehreren Fernsehserien wie "Nachbarn", "Prisoner" oder "A Country Practice" zu sehen.