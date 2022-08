Virginia Patton ist tot: US-Schauspielerin mit 97 verstorben

Virginia Pattons kurze Filmkarriere

Die Schauspielerin wurde am 25. Juni 1925 in Cleveland, Ohio, geboren. Ihre Familie zog in die Heimatstadt ihres Vaters, Portland, Oregon, um, als sie noch ein Kleinkind war. Dort blieb sie bis zu ihrem Highschool-Abschluss und zog nach Los Angeles, um an der University of Southern California zu studieren.

Sie arbeitete unter anderem mit dem Dramatiker und Drehbuchautor William C. deMille (1878-1955) zusammen, der an der Gründung der USC-Filmschule beteiligt war. Er war der ältere Bruder des Regisseurs Cecil B. DeMille (1881-1959) und über diese Verbindung lernte sie Regisseur Frank Capra kennen.

Die junge Schauspielerin unterschrieb einen Vertrag mit Warner Brothers und debütierte 1943 in "Thank Your Lucky Stars" auf der Leinwand. Danach hatte sie kleine Rollen in "Janie" (1944), "Hollywood Canteen" (1944) und "Der Engel mit der Trompete" (1945). Zuletzt war sie 1949 in "The Lucky Stiff" zu sehen.