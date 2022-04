"The Voice of Germany": Sarah Connor fehlt in Staffel 12

Oerding hatte im Dezember 2021 Sebastian Krenz zum Sieg gecoacht. "Meine erste Staffel 'The Voice of Germany' und der kleine Traum, dass ich am Ende mit meinem Talent ganz oben stehe, ist für mich in Erfüllung gegangen", freute der Sänger sich damals in einer Mitteilung. Der zweite Platz ging an Gugu Zulu, die Finalistin von Nico Santos. Katarina Mihaljevic aus dem Team von Sarah Connor schaffte es als Dritte aufs Treppchen.