Zu Ehren von Hollywood-Diva Judy Garland (1922-69) will Popsänger Rufus Wainwright ein Konzert mit ihren Liedern aufführen - und als einzige Zuschauerin soll die Schauspielerin Renée Zellweger vor Ort sein. Am 10. Juni - dem Tag, an dem Garland ("Over The Rainbow") 99 Jahre alt geworden wäre - könnten Zuschauer weltweit das Konzert "Rufus Does Judy At Capitol Studios" im Internet ansehen, teilten die Veranstalter mit.