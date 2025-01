Von dem Inferno betroffen sind zahlreiche große Hollywoodsstars, die sich nun nach einer Notunterkunft umschauen müssen. In Pacific Palisades verfügen unter anderem Schauspieler Tom Hanks (68) und seine Frau Rita Wilson (68) über eine weitläufige Villa, die nun den Flammen zum Opfer fallen könnte. Nach Angaben von "US Weekly" wohnen zudem Stars wie Jennifer Aniston (55), Bradley Cooper (50), Adam Sandler (58) und Michael Keaton (73) in dieser exklusiven Enklave. Auch der Schauspieler Ben Affleck (52) muss um den Verlust seiner nach der Trennung von Jennifer Lopez (55) erst im August 2024 bezogenen Single-Villa fürchten.

Action-Star Ralf Möller postet apokalyptische Impressionen

Neben US-amerikanischen Stars sind auch mehrere deutsche Prominente unmittelbar von dem Inferno betroffen. Der deutsche Action-Star Ralf Möller (65), der in dem Stadtteil Santa Monica lebt, lieferte in mehreren Video-Posts auf seinem Instagram-Kanal hautnahe Eindrücke von der sich ausbreitenden Feuersbrunst. Der "Bild" berichtete er: "Das habe ich so alles in mehr als 30 Jahren hier in den USA noch nie erlebt. Die Situation ist eine Katastrophe. Die heißen Wüstenwinde mit 160 Stundenkilometern fachen die Flammen an wie ein Föhn, der in die heiße Glut gehalten wird."