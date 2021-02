So war Elyas M'Barek als Moderator bei "Wer stiehlt mir die Show"

In einem ungewöhnlich langen Finale besiegte der 38-Jährige die Moderatorin Palina Rojinski (35). Entscheidend war am Ende die Frage nach der 80er-Jahre-Rockband Europe. Zuvor hatten bereits Fernsehlegende Thomas Gottschalk (70), Wildcard-Gewinnerin Anna und Joko Winterscheidt (42) in der Show die Segel gestrichen.