Werner Herzog ist 80: Happy Birthday, für den Ausnahme-Regisseur!

Herzog in der Popkultur

Der letzte Ort, an dem man Werner Herzog angesichts dieser Vorgeschichte vermuten würde, ist die Popkultur. Doch diese Limitierung würde dem Filmemacher nicht gerecht. Dem Instinkt für symbolträchtiges Geschichtenerzählen steht sein Sinn für Humor in nichts nach. Das bewies er mit Sprechrollen bei den "Simpsons", "American Dad" oder "Rick and Morty", wo er als Außerirdischer einen Monolog über Peniswitze hielt.

Und auch dem (neben Marvel) größten Franchise stattete er schon einen Besuch ab: In der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" setzte er als "Der Auftraggeber" den Grundstein für die weitere Handlung der Serie rund um Baby Yoda.

Ein besonders surrealer Vorfall sorgte gar dafür, dass Herzog ein eigenes Lied gewidmet wurde: "Werner Herzog Gets Shot" der Band Get Well Soon. Der britische BBC-Filmkritiker Mark Kermode (59) hatte Herzog anlässlich dessen Films "Grizzly Man" (2005) auf offener Straße in den USA interviewt - als ein unbekannter Idiot mit einem Luftgewehr auf den Regisseur schoss und ihn schräg unterhalb des Bauchnabels traf.

Herzog wiegelte kurz danach mit einem Lachen ab, dass es keine "bedeutsame" Wunde sei, als er seine Hose aufknöpfte und zum Beweis den Bluterguss in die Kamera zeigte. Die schockierendste Erkenntnis sei laut Kermode in diesem Moment nicht gewesen, dass Werner Herzog der coolste Mensch der Welt ist. Sondern, dass er dabei Boxershorts mit Paisleymuster trägt.