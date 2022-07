Harrison Ford ist 80: Happy Birthday, Indiana Jones!

Versuche in anderen Genres - Rückkehr zur Action

1986 kommt der erste Flop seiner noch jungen Karriere. Harrison Ford als diktatorischer Familienvater und Aussteiger in "Mosquito Coast", der jeden Bezug zur Realität verliert. Sehen wollen das nur wenige. Trotzdem versucht sich der Star in anderen Genres als dem Action-Adventure. Er dreht eine romantische Komödie ("Die Waffen der Frauen", 1988) und ein Familiendrama ("In Sachen Henry", 1991).

In den 90er-Jahren kehrt Ford zu seiner Kernkompetenz Action zurück. In "Die Stunde der Patrioten" (1992) und "Das Kartell" (1994) verkörpert er eine weitere bekannte Reihenfigur: Tom Clancys (1947-2013) Jack Ryan. Weitere Hits für den nicht mehr ganz jungen Action-Star sind "Auf der Flucht" (1993) und "Air Force One" (1997).